Hombre gana 100 mil pesos vendiendo agua en Central Park

Este hombre genera en tan solo un fin de semana entre 4 y 5 mil dólares vendiendo agua en el icónico parque neoyorquino.

No hay duda de que uno de los principales objetivos de los paisanos que cruzan a Estados Unidos es ganar más para poder darse o darle a su familia una mejor calidad de vida.

Pues tal parece que este hombre es uno de los pocos que logró dicho objetivo al afirma que gana 100 mil pesos mexicanos vendiendo agua en tan solo un fin de semana en Central Park.

El caso de este exitoso vendedor se dio a conocer gracias al influencer español, Sergio Beguería, quien tras entrevistar a varias personas en Nueva York se topo con este paisano que aseguró ganar entre 4 y 5 mil dólares (100 mil pesos mexicanos) vendiendo agua en el icónico parque.

Esta exorbitante cantidad sorprendió no solo al influencer, si no también a las redes sociales que no podían creer dicha cifra por tan solo vender agua en un par de horas.

Además y como si no fuera suficiente, el hombre contó que esta no es única fuente de ingreso, ya que maneja camiones para dos empresas distintas que le dejan un total de 160 mil dólares anuales (más de tres millones de pesos mexicanos).

La motivación y objetivo de mantenerse trabajando en todo momento es para conseguir un edifició como los grandes que se encuentran en el centro de la ciudad de Nueva York.