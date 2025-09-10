Hombre que apuñaló a la ucraniana tenía antecedentes violentos

Después de que Decarlos Brown Jr. fue arrestado por el apuñalamiento fatal de una refugiada ucraniana a bordo de un tren de cercanías en Carolina del Norte, fue rápidamente enviado a un hospital mental estatal para una evaluación.

Fue un marcado contraste con un arresto por un delito menor en enero, donde tomó más de seis meses para que un tribunal ordenara una evaluación mental después de que Brown les dijera a los oficiales que le habían dado una sustancia artificial que controlaba cuándo comía, hablaba o caminaba.

El Departamento de Justicia acusó el martes a Brown, de 34 años, de causar la muerte en un sistema de transporte público el mes pasado cuando presuntamente mató a Iryna Zarutska, de 23 años, en lo que se ha convertido en el punto de conflicto más reciente para los esfuerzos de la Casa Blanca por pintar a las ciudades lideradas por demócratas como refugios para criminales violentos.

El arresto de enero fue solo una de las oportunidades perdidas en el historial criminal de Brown, según expertos. Pasó por el sistema de justicia penal durante más de una década, según los registros judiciales.

“Creo que hay múltiples oportunidades fallidas aquí, en el ámbito de la salud mental y en el ámbito de la justicia penal”, explicó Kenneth Corey, exjefe del departamento de la Policía de la Ciudad de Nueva York que ahora enseña en la Academia de Liderazgo Policial del Laboratorio de Crimen de la Universidad de Chicago.

Los registros judiciales también muestran que Brown fue acusado en 2014 de ser un delincuente en posesión de un arma de fuego, lo cual a veces es utilizado por los fiscales federales para llevar casos al sistema federal donde a menudo hay penas más severas. Los fiscales federales no tomaron el caso en ese momento, y el cargo estatal fue retirado a cambio de una declaración de culpabilidad por un cargo de robo con uso de un arma mortal, según muestran los registros judiciales de Carolina del Norte.

El procesamiento del Departamento de Justicia el martes fue el primer cargo de Brown en un tribunal federal, según una búsqueda en los registros federales.

Brown también está ahora acusado de asesinato premeditado en un tribunal estatal, donde los registros muestran que fue enviado una semana después de su arresto a un hospital mental estatal para una evaluación que determine su capacidad para proceder con el juicio. Tanto el cargo federal como el estatal podrían conllevar la pena de muerte.

Las llamadas a la defensoría del condado de Mecklenburg no fueron respondidas el miércoles.

Un video publicado el viernes muestra a Zarutska entrando en un tren ligero el 22 de agosto y tomando asiento frente a Brown. Minutos después, sin ninguna interacción aparente, él saca una navaja, se levanta y la corta en el cuello, dijeron los investigadores.

Corey comentó que muchas fiscales federales dicen a la policía ya los funcionarios locales que carecen de recursos financieros para juzgar más casos de delincuentes en posesión de un arma de fuego. Pero él cree que podría usarse mejor como una herramienta para ayudar a sacar las calles a un pequeño porcentaje de personas responsables de delitos violentos repetidos.

"El cargo federal conlleva hasta diez años de prisión. Y no estamos hablando de usar esto para alguien donde han pasado 30 o 40 años desde que fue arrestado por última vez. Estamos hablando de alguien que está repetidamente involucrado en actividades criminales violentas", expresó Corey.

"Procesan algunos de estos casos, pero es un porcentaje ridículamente pequeño. Terminan tomando solo a los peores de los peores porque no tienen los recursos. Y para ser claros, a pesar de múltiples arrestos anteriores, no estoy seguro de que el caso de este hombre haya alcanzado ni de cerca ese umbral".

La administración Trump dice que los demócratas son los causantes del crimen y la violencia fuera de control en las ciudades donde gobiernan. La Casa Blanca ha destacado el caso de Brown y Trump ha mencionado repetidamente el asesinato, diciendo en una publicación en redes sociales: “Criminales como este necesitan ser ENCARCELADOS”.

