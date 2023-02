Hombre rellena botella de soda con máquina de restaurante

Comensales de un restaurante fueron sorprendidos luego de que un hombre llenara en la máquina de sodas una botella de 2 litros gratis.

El servicio de bebidas refill que ofrecen algunos restaurantes es ideal para los amantes de los refrescos, pero no conforme con rellenar su vaso un hombre sacó una botella ¡de dos litros!

Los hechos fueron captados por otros comensales en un restaurante de hamburguesas en Tegucigalpa, capital de Honduras, causando su sorpresa y por eso decidieron grabar la insólita escena.

Las imágenes muestran a un señor que agarra refresco de la máquina refill y con total tranquilidad rellena una botella de gran tamaño. El video fue acompañado con el audio de Bob Esponja: ¡¿Qué es eso!? por la sorpresa que esto causó.

El hombre parecía no inmutarse o preocuparse de lo que estaba haciendo, lo cual no está permitido. Sin embargo, durante el video no se ve a ningún empleado que se haya acercado con el señor a prohibirle lo que estaba haciendo, quien ya llevaba más de la mitad de la botella rellenada.

El video se hizo viral rápidamente y cuenta con 3.6 millones de reproducciones. Los usuarios tampoco tardaron en reaccionar a la 'hazaña' del hombre en el restaurante.

'Se tomó muy enserio lo del refill gratis', 'Sin miedo al éxito', 'Refresco y vergüenza son dos cosas que no tengo', 'siempre quise hacer eso', fueron algunos de los comentarios que tomaron con humor el video, sin embargo, otros vieron con mayor seriedad la situación al asegurar que por eso muchos establecimientos ya no ofrecen el servicio de refill.

