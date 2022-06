Hospital pierde cuerpo de una bebé; 'la tiraron como basura'

Se cree que el cuerpo del bebé fue arrojado junto a sábanas sucias de un hospital en Boston, Estados Unidos.

Un matrimonio está demandando a un hospital de Boston en Estados Unidos por haber perdido el cuerpo de su hija que nació prematura.

Alana Ross y Daniel McCarthy recibieron la gran noticia de la dulce espera de una bebé en San Valentín del 2020, sin embargo, a las 18 semanas de gestación, una valoración reveló que la bebé tenía algunas complicaciones, por ello es que Alana tuvo una cesárea de emergencia.

El 25 de julio del 2020 nació Everleigh con un pesó de dos libras y cinco onzas, además tenía un pulmón desinflado. La pequeña murió el 8 de agosto a causa de una hemorragia cerebral.

El cuerpo de la pequeña Everleigh debía ser trasladado a una morgue, pero el 10 de agosto, la madre recibió una llamada de la funeraria para informarle que no encontraban el cuerpo de la bebé.

Tras los hechos, la familia demandó al Mass General Brigham and Brigham and Women's Hospital y es el periódico The Boston Globe quien recientemente da a conocer este lamentablemente caso.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el medio estadounidense, dos enfermeras llevaron el cuerpo de la bebé a la morgue después de su muerte, una de ellas cuestionó a un trabajador del transporte en dónde podía poner los restos de la bebé, a lo que este respondió que "en cualquier lugar".

Los detectives turnados al caso también revisaron las cámaras de seguridad y vieron a un patólogo cargando un bulto que colocó en un contenedor para ropa de cama sucia. Con estas imágenes, los policías se avocaron a la búsqueda del cuerpo de Everleigh, pero después de pasar varias horas buscando entre ropa y desechos médicos, no lograron localizarlo.

De acuerdo con el detective Kevin Cook, el cuerpo de Everleigh fue "probablemente confundido con ropa de cama sucia y colocado en la bolsa azul de ropa sucia dentro de la sala de examen de la morgue".

Por su parte, la familia de la bebé se encuentra indignada porque tiraron el cuerpo de su hija como basura.

Alana y Daniel habían perdido anteriormente a dos bebés.

El Brigham and Women's Hospital es el segundo hospital universitario más grande de la Facultad de medicina de Harvard y ahora el matrimonio lo está demandando por incumplimiento de contrato.

En la demanda también están señalados 14 trabajadores acusados de negligencia, infligir angustia emocional e interferencia ilícita con restos humanos.

Con información de info7.mx