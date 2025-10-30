Cerrar X
Internacional

Huracán Melissa afecta a más de 700,000 menores: Unicef

Este fenómeno natural dejó más de 30 personas sin vida ante su paso por las islas del Caribe, además de dejar numerosas comunidades aisladas

Más de 700,000 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por las inundaciones y lluvias catastróficas causadas por el huracán Melissa, por lo que necesitan "urgentemente alimentos, agua potable y saneamiento".

Este fenómeno natural dejó más de 30 muertos a su paso por el Caribe, además de un rastro de destrucción.

En un comunicado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef señaló que la tormenta azotó directamente a Jamaica y Cuba y afectó a las islas caribeñas de Haití y República Dominicana.

El ente de Naciones Unidas aseguró que la distribución de suministros esenciales para los niños y niñas, aunque reconoce que muchas de las comunidades más afectadas son "extremadamente difíciles de alcanzar" debido a daños en la infraestructura afectada y las inundaciones en curso.

El Gobierno y la Fuerza de Defensa de Jamaica tratan este jueves de verificar las numerosas informaciones sobre víctimas mortales causadas por el huracán Melissa, que ha dejado comunidades enteras aisladas y arrasadas.

 


