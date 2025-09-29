Identifican salvadoreño como víctima mortal de tiroteo en Texas

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas identificó a Norlan Guzmán-Fuentes como la víctima mortal del tiroteo ocurrido contra el edificio federal de Dallas, Texas.

Guzmán Fuentes, de 37 años, se encontraba en una camioneta cuando Joshua Jahn disparó en al menos ocho ocasiones.

El salvadoreño fue arrestado por agentes ICE ese mismo día en el condado de Dallas, donde permanecía bajo custodia por una acusación agravada con un arma mortal, debido a que había sido desestimada.

Otros dos inmigrantes resultaron heridos, uno de ellos fue identificado como mexicano.

El mexicano, que se dedicaba a pintar casas y había vivido en Dallas por más de 20 años, fue detenido en una parada de tráfico rutinaria.

En tanto, el francotirador se quitó la vida después de cometer el crimen. FBI dijo que las investigaciones iniciales revelaron que actúo solo y que el rifle utilizado fue comprado de manera legal.

