Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T122544_760_3401fde028
Internacional

Identifican salvadoreño como víctima mortal de tiroteo en Texas

Por este ataque dos inmigrantes también resultaron heridos, entre ellos, un mexicano. Se presume que el arma utilizada fue adquirida de manera legal

  • 29
  • Septiembre
    2025

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas identificó a Norlan Guzmán-Fuentes como la víctima mortal del tiroteo ocurrido contra el edificio federal de Dallas, Texas.

Guzmán Fuentes, de 37 años, se encontraba en una camioneta cuando Joshua Jahn disparó en al menos ocho ocasiones.

El salvadoreño fue arrestado por agentes ICE ese mismo día en el condado de Dallas, donde permanecía bajo custodia por una acusación agravada con un arma mortal, debido a que había sido desestimada.

Otros dos inmigrantes resultaron heridos, uno de ellos fue identificado como mexicano.

El mexicano, que se dedicaba a pintar casas y había vivido en Dallas por más de 20 años, fue detenido en una parada de tráfico rutinaria.

En tanto, el francotirador se quitó la vida después de cometer el crimen. FBI dijo que las investigaciones iniciales revelaron que actúo solo y que el rifle utilizado fue comprado de manera legal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sre_dallas_ee2de42b6a
Condena SRE muerte de mexicano en ataque a ICE en Dallas
EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
EH_UNA_FOTO_7a2beb0fe6
Pide Gobierno investigación tras muerte de mexicano en Dallas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_36_54_PM_325a1c9cd9
Alcaldes de la Región Norte cierran filas en materia de seguridad
pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Explosión de pipa en CDMX fue por error humano, concluye Fiscalía
Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_17_03_PM_2_b57e2d9bee
Reconocen trayectoria del matador Eloy Cavazos
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×