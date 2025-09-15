Cerrar X
Internacional

Identifican víctima en explosión de bar en España; era extranjero

Lograron localizar a la víctima entre los escombros acumulados en el sótano, luego de que sus familiares afirmaron que no tenían información sobre su paradero

  • 15
  • Septiembre
    2025

La persona que perdió la vida a causa de la explosión registrada en un bar al sureste de Madrid, España. 

Fuentes de la embajada y el consulado, informaron que el hombre de 52 años era de origen colombiano. 

Los bomberos reanudaron sus labores después de que los familiares de la víctima no le localizaran a lo largo de la tarde-noche del sábado. Su cuerpo fue localizado hasta la madrugada del domingo, cuando bomberos del Ayuntamiento movilizaron los escombros acumulados en el sótano del edificio.

La explosión fue causada por una "concentración de gases" y afectó a la zona de acceso al portal en las viviendas superiores del edificio en el que se encuentra el bar, según explicaron fuentes de la investigación. 

En este siniestro, también se reportaron 25 personas heridas, de las cuales, tres siguen en estado grave. 


