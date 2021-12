Inauguran Starbucks pirata en Venezuela y es éxito inmediato

La inesperada inauguración de un Starbucks de dudosa procedencia en Venezuela volvió locos a muchísimos amantes del café, que lo abarrotaron en su primer día

VENEZUELA.- La inesperada inauguración de una extraña "sucursal" de Starbucks en Venezuela, provocó todo un alboroto en la comunidad, pues tras su apertura se formaron largas filas de clientes que estaban ansiosos de gastar sus bolívares en el novedoso comercio.

Sin embargo, esta nueva tienda de café no es un producto oficial de Stabucks, pues aparentemente, aprovechando que la franquicia no está presente en Venezuela, los astutos emprendedores decidieron llenar ese vació en el mercado "tomando prestada" la imagen y concepto de Starbucks.

No obstante, pese tratarse de una versión no oficial, todo parece indicar que "We Proudly Serve", ha gozado de aceptación desde su llegada al país sudamericano.

Starbucks se deslinda de We Proudly Serve de Venezuela

Luego del revuelo que causó la inauguración del expendio de café "We Proudly Serve", Nestlé Venezuela y Starbucks se deslindaron totalmente del nuevo local que abrió en Las Mercedes.