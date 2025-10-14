Incendio en fabrica en Bangladesh deja al menos 16 muertos

Este martes un incendio en la capital de Bangladesh dejó como saldo al menos 16 personas muertas.

De acuerdo con el departamento de Servicio de Bomberos y Defensa Civil, el siniestro ocurrió en una fábrica de ropa y un almacén de productos químicos.

El funcionario de bomberos Talha bin Jashim dijo que el incendio ocurrió en el área de Mirpur, en Daca, y se cree que comenzó en el tercer piso del edificio de ropa de siete pisos.

Jashim también indicó que los rescatistas han recuperado varios cuerpos, mientras que varias personas más resultaron heridas.

El incendio fue controlado por la noche y la operación de rescate continúa.

Bangladesh tiene la segunda industria del vestido más grande del mundo, solo después de China, y en el sector trabajan unos cuatro millones de trabajadores, en su mayoría mujeres.

El sector, que genera alrededor de $40,000 millones de dólares al año por exportaciones, principalmente a Estados Unidos y Europa, tiene un historial de accidentes industriales e incendios que han sido atribuidos a la supervisión laxa y violaciones de las normas de construcción.

Comentarios