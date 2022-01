Indigente tiene fiesta con sus amigos perrunos

Un video conmovió a miles de personas que expresaron que ´a veces los que menos tienen son los que más dan´

Recientemente se viralizó un conmovedor video en dónde un hombre en condición de calle celebra con gorritos de fiesta y pastel a uno de sus perros.

Los hechos se registraron en la comunidad de Bucaramanga, Colombia el pasado 7 de enero.

El vídeo muestra a dos perros con gorro de fiesta puesto y a un hombre que saca un pastel y le coloca velitas. Comienza a cantarles las mañanitas y posteriormente los abraza y los besa.

Después corta una rebanada de pastel y le da a cada uno de sus perros, finalmente toma una rebanada para el y comienza a comer, pero el mismo se siente conmovido y no puede detener las lágrimas.

La Historia

El hombre en condición de calle fue identificado como José Luis Matos de 25 años de edad.

En entrevista para un medio local, señaló que estaba festejando el cumpleaños de su perro Shaggy con quien tiene cuatro años.

"Le celebré el cumpleaños, lleva cuatro años conmigo, la Nena y yo éramos los invitados, se merecían algo bonito, algo bacano, para mí es muy importante que me acompañen, así no hablen, dicen muchas cosas por las miradas, presiento lo que me quieren decir por su mirada, es una esperanza que me llena para seguir adelante", dijo José Luis.

Relató que Shaggy era un perro perdido que comenzó a seguirlo a todas partes, sin embargo, un día apareció su dueño y reclamó para llevárselo, aunque intentó quedarse con Shaggy, las autoridades le dijeron que no se podía porque tenía dueño. Para sorpresa de José Luis, días después el perro regresó a buscarlo y no volvieron a separarse.

"Shoko aventuras", como también es conocido este hombre, detalló que tiene 15 años viviendo en la calle y sus perros Shaggy y la Nena, una perrita negra con la que tiene 10 años, son su motivación para seguir adelante y sus "ángeles en el camino".

