Internacional

Infantino logra 'selfie imposible' con Trump, Sheinbaum y Carney

El fútbol soccer consiguió lo que la diplomacia llevaba semanas dando por casi imposible. Se ha convertido al instante en la foto del día

  • 05
  • Diciembre
    2025

Gianni Infantino firmó la imagen más simbólica del sorteo del Mundial 2026: un selfie en el escenario con Donald Trump, Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney, los tres líderes de los países anfitriones, después de días de dudas sobre si la presidenta acudiría a Washington por la tensión política con Estados Unidos.

Por unos segundos, el fútbol consiguió lo que la diplomacia llevaba semanas dando por casi imposible.

En pleno arranque del sorteo del Mundial 2026, en el Kennedy Center de Washington, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, invitó a Trump, Sheinbaum y Carney a acercarse al centro del escenario… y acabó levantando el teléfono celular para hacerse un selfie con los tres jefes de gobierno. 

La escena, narrada en directo por las televisiones y recogida en los ‘live’ de la prensa internacional, se ha convertido al instante en la foto del día.


