expresidente_francia_cinco_anos_44797c279c
Internacional

Ingresa a prisión el expresidente francés, Nicolás Sarkozy

El expresidente francés comenzó a cumplir una condena de cinco años en París por recibir presuntos fondos del régimen de Gadafi para su campaña de 2007

  • 21
  • Octubre
    2025

El exmandatario Nicolas Sarkozy ingresó este martes a la prisión de La Santé, en el sur de París, para cumplir una pena de cinco años por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007 con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi.

Es la primera vez en la historia moderna de Francia que un jefe de Estado es encarcelado, un hecho que ha conmocionado a la clase política del país.

A su salida de casa, Sarkozy saludó a simpatizantes que coreaban su nombre y entonaban el himno nacional antes de dirigirse, escoltado por la policía, al centro penitenciario.

“Una vergüenza para Francia”, dicen sus abogados

El abogado Jean-Michel Darrois calificó el encarcelamiento como “un día aciago para Francia y sus instituciones”.

Sarkozy, quien mantiene su inocencia y ha apelado la sentencia, permanecerá en régimen de aislamiento por razones de seguridad, según informó Sébastien Cauwel, jefe de la administración penitenciaria.

“Seguiré denunciando este escándalo judicial, este calvario que sufro desde hace más de diez años”, publicó el exmandatario en redes sociales.

Cabe señalar que algunos jueces han recibido amenazas de muerte, y sectores de la derecha acusan una persecución política.

El eurodiputado François-Xavier Bellamy, del partido Los Republicanos, consideró la condena un “veredicto político”, mientras que su correligionario Geoffroy Didier la calificó de intento de “humillar” al expresidente.

Incluso miembros del actual gobierno, como el ministro de Justicia Gérald Darmanin y la ministra de Cultura Rachida Dati, expresaron su solidaridad con Sarkozy, a quien describieron como “parte de la familia”.

Macron se distancia, pero muestra empatía

El presidente Emmanuel Macron evitó comentar el fallo, aunque reiteró que los ataques contra los jueces son inaceptables. Confirmó que se reunió con Sarkozy días antes de su ingreso a prisión “por razones humanas”.

La apelación presentada por la defensa deberá resolverse antes de marzo, mientras que también se ha solicitado libertad anticipada, que el Tribunal de Apelación de París podría evaluar en las próximas semanas.


