¡Insólito! Hombre asesina a su vecina y la descuartiza

Una mujer de nombre María Alejandra Abbondanza fue asesinada por su vecino, luego de haber salido a pasear a su perro. El hombre sospechoso se deshizo de su cuerpo en bolsas de plástico.

Los actos cometidos por este hombre tuvieron lugar en la ciudad de Campana en Argentina, el pasado 16 de septiembre.

La mujer de 38 años de edad salió alrededor de las 5:30 de la tarde para pasear a su mascota, pero según un video de las cámaras de seguridad, nunca regresó a casa. Fue su hija de 15 años quién luego de la tardanza de su madre, decidió alertar a las autoridades de su desaparición.

Los policías revisaron las cámaras de seguridad de los vecinos como parte del operativo de búsqueda, las imágenes arrojaron que María había ingresado por voluntad propia al domicilio de su vecino Agustín Lionel Chiminelli de 24 años de edad, pero nunca salió.

Por la madrugada, Agustín salió de su domicilio con el perro de María como si lo fuera a pasear y después regresó.

Volvió a salir en varias ocasiones cargando bolsas blancas de basura, las cuales arrojó en un lote baldío. Agustín salió por segunda vez con el perro, pero al regresar el sospechoso lo dejó afuera y cerró la puerta. Desorientado, el perro de la víctima caminó solo al hogar de su dueña. Todavía tenía restos de sangre en el lomo y en una pata.

La Policía encontró una pechera y correa de un perro, así como ropa de mujer ensangrentada en un terreno baldío ubicado a dos cuadras de la vivienda. También revisaron las bolsas de basura que sacó a la banqueta en su casa y descubrieron una mancuerna y una toalla también con sangre.

Con estas pruebas, la fiscal solicitó un cateo de emergencia en el domicilio del Agustín y encontraron los restos quemados de la mujer en la parrilla de la terraza.

Agustín y sus padres fueron detenidos en el domicilio por encubrir a su hijo o posiblemente lo ayudaron a asesinar a María.

La autopsia determinó que María murió de un traumatismo cráneo encefálico severo, presuntamente provocado por el golpe con una mancuerna, posteriormente su cuerpo fue mutilado y quemado con la intención de deshacerse de este.

Exnovias de Agustín revelan que era un 'psicópata'

Tras darse a conocer el espeluznante caso un par de exnovias del sospechoso confirmaron que ellas también habían sido víctimas de violencia cuando estuvieron con él.

La primera de ellas apenas el pasado 10 de septiembre interpuso una denuncia en contra del ahora detenido en el Juzgado de Familia de Campana por violencia, por lo que se le puso una orden de alejamiento.

La segunda expareja utilizó sus redes sociales para describir su relación con Agustín y lo llamó "psicópata".

"Siempre fuiste un psicópata y un manipulador disfrazado de nene bueno. Me hiciste la vida miserable mientras estuvimos vinculados y hay muchos testigos. Hasta de cuando te partiste una baldosa en la cabeza para que no me vaya con mis amigas", expresó la joven en su cuenta de Instagram.