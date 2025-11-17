Investigan 49 muertes ligadas a fármacos de web ilegal en Holanda

Las autoridades neerlandesas investigan 49 muertes que podrían estar relacionadas con el consumo de medicamentos y drogas adquiridos en funcaps.nl, una tienda ilegal clausurada en agosto y cuyos presuntos operadores enfrentan ya un proceso penal.

Durante una audiencia preparatoria, la Fiscalía explicó que 27 de los fallecimientos presentan un “fuerte indicio” de estar vinculados con productos comprados en la web.

Las víctimas habrían muerto tras consumir sustancias enviadas por la tienda o se hallaron fármacos de ese origen en sus domicilios.

Según la Fiscalía, estos casos serían “solo la punta del iceberg”, ya que una revisión policial reveló otros 18 fallecimientos potencialmente relacionados.

Algunas de las víctimas eran adolescentes, dos tenían 17 años cuando realizaron su primer pedido en la plataforma.

Padres de varios jóvenes pidieron a los administradores que dejaran de enviar los productos, pero sus solicitudes fueron ignoradas y los paquetes siguieron llegando con remitentes falsos.

“No pudieron protegerlos”, subrayó la Fiscalía, que llamó a dar la mayor difusión posible al caso para evitar nuevos riesgos.

Durante el fin de semana reciente, se registraron cuatro muertes adicionales reportadas por familiares, lo que elevó a 49 el número de fallecimientos bajo análisis. Aún no se sabe si los fármacos también fueron enviados fuera de Países Bajos.

Tres detenidos por tráfico ilegal y bienes incautados

La operación contra funcaps.nl comenzó el 6 de agosto, cuando la Unidad de Inteligencia e Investigación de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Productos de Consumo (NVWA-IOD) detuvo a tres hombres de 29, 31 y 33 años por comercio ilegal de medicamentos. Dos de ellos permanecen incomunicados.

Durante los cateos en viviendas y locales de Limburgo, las autoridades aseguraron grandes cantidades de medicamentos sujetos a receta, incluidos benzodiacepinas, fármacos altamente adictivos usados para tratar ansiedad y trastornos severos del sueño.

También fueron embargadas cuentas bancarias, criptomonedas, viviendas, vehículos y otros bienes ligados a los sospechosos.

Investigación se originó tras alerta sanitaria

La investigación penal inició tras una alerta emitida por la Inspección de Sanidad y Juventud (IGJ) y por la policía, que detectaron indicios de tráfico a gran escala de medicamentos ilegales.

Por su parte, la NVWA-IOD solicitó a consumidores que hayan sufrido efectos adversos por productos comprados en funcaps.nl que se presenten ante las autoridades, pues su información puede resultar clave.

Autoridades advierten sobre comprar fármacos por internet

La NVWA y la IGJ reiteraron su recomendación de no adquirir medicamentos sujetos a receta en línea, debido a la falta de control sobre su composición, calidad y eficacia.

Advirtieron que el uso de fármacos ilegales “representa riesgos graves para la salud y puede ser mortal”.

