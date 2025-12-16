Investigan documentos nazis hallados en Argentina

Este martes, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, Argentina, comenzó una investigación sobre los documentos vinculados al movimiento nazi que fueron encontrados recientemente en el subsuelo de la Corte Suprema del país después de recibir el beneplácito del alto tribunal.

El Supremo informó que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y el director de la Fundación Memoria del Holocausto -conocido como Museo del Holocausto-, Jonathan Karszenbaum, firmaron una adenda a un convenio de cooperación con el objetivo de investigar, difundir y preservar dicha documentación de alto valor histórico vinculada al nazismo.

Con este acuerdo se permitirá el acceso al museo al contenido de 12 cajas identificadas, clasificadas y preservadas por especialistas de la Corte.

De acuerdo con la Corte, la colaboración se llevará a cabo respetando la legislación sobre la protección de datos personales y con una garantía de confidencialidad de la información, mientras que los investigadores se comprometieron a utilizar el material únicamente con fines científicos, históricos y sociológicos.

Tras la firma del acuerdo, Karszenbaum y la directora de la Biblioteca y el Museo de la Corte, Jessica Susco, mantuvieron una reunión para definir los aspectos operativos del acceso a la documentación, en la que participará un historiador del Museo del Holocausto.

¿Cómo se encontraron las cajas?

Las cajas fueron halladas de casualidad mientras se realizaban tareas de traslado de archivos y reformas para la creación del futuro museo del máximo tribunal argentino.

El material fue abierto formalmente el pasado 9 de mayo por Rosatti, en un acto del que participaron autoridades del Museo del Holocausto y de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), y quedó resguardado en una sala especialmente acondicionada del Palacio de Tribunales.

¿Cuáles son los documentos hallados?

Según el inventario preliminar, las cajas contienen más de 4,600 carnés del Frente Alemán del Trabajo, identificados como libretas rojas, y otros 400 de la Unión Alemana de Gremios, además de fichas nominadas, fotografías y material propagandístico del régimen de Adolf Hitler.

Según la Corte Suprema, el objetivo de la investigación es determinar si la documentación puede aportar información clave sobre el Holocausto y arrojar luz sobre aspectos poco conocidos, como las redes y circuitos del nazismo fuera de Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

