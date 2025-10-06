Cerrar X
Internacional

Investigan explosión en mansión de jueza en Estados Unidos

El siniestro del inmueble valuado en 1.5 millones de dólares provocó que al menos dos familiares nucleares de la juzgadora resultaran heridos

  • 06
  • Octubre
    2025

El Departamento de Bomberos de Saint Paul, en Carolina del Sur, reportó que el incendio en la propiedad de una jueza en la zona exclusiva de Jeremy Cay provocó que tres de sus familiares resultaran heridos.

Se trata de la propiedad de la jueza del Tribunal de Circuito, Diane Goodstein, de 69 años de edad. Se mencionó que entre los heridos se encuentra el senador Arnold Goodstein, esposo de la afectada.

Tanto su hijo como una tercera persona también fueron llevados a la sala de emergencia 

Alrededor de las 11:30 horas, vecinos observaron cómo la casa, valuada en 1.5 millones de dólares, era consumida por el fuego.

De acuerdo con el residente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, John Kittredge, mencionó que la juzgadora se encontraba fuera de casa cuando ocurrió la explosión.

Un vocero de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur informó que el departamento está investigando la causa del incendio y aún no ha determinado si se trató de un accidente o de un acto intencional.


Comentarios

