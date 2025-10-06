Investigan explosión en mansión de jueza en Estados Unidos

El Departamento de Bomberos de Saint Paul, en Carolina del Sur, reportó que el incendio en la propiedad de una jueza en la zona exclusiva de Jeremy Cay provocó que tres de sus familiares resultaran heridos.

Se trata de la propiedad de la jueza del Tribunal de Circuito, Diane Goodstein, de 69 años de edad. Se mencionó que entre los heridos se encuentra el senador Arnold Goodstein, esposo de la afectada.

Tanto su hijo como una tercera persona también fueron llevados a la sala de emergencia

Alrededor de las 11:30 horas, vecinos observaron cómo la casa, valuada en 1.5 millones de dólares, era consumida por el fuego.

Explota casa de jueza de Carolina del Sur; indagan atentado.

- Tres familiares heridos.

- Recibió amenazas por evitar que el Comité estatal de elecciones entregara información de votantes al Departamento de Justicia. Corte suprema revirtió su orden.



De acuerdo con el residente del Tribunal Supremo de Carolina del Sur, John Kittredge, mencionó que la juzgadora se encontraba fuera de casa cuando ocurrió la explosión.

Un vocero de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur informó que el departamento está investigando la causa del incendio y aún no ha determinado si se trató de un accidente o de un acto intencional.

