Irán confirma incautación de un petrolero en el estrecho de Ormuz

Irán confirmó este sábado la incautación de un petrolero con bandera de las Islas Marshall cuando navegaba por el estrecho de Ormuz por infracciones, incluyendo el transporte de una carga ilegal, informó la prensa estatal.

El informe de la agencia noticiosa oficial, Irna, incluyó un comunicado de la Guardia Revolucionaria que indicaba que el petrolero fue llevado a aguas iraníes. No se ofrecieron más detalles acerca del "cargamento ilegal", la tripulación ni el lugar al que se dirige ahora el mercantil.

La incautación se produjo tras una orden judicial, afirmó la nota, que indicaba que la operación tenía como objetivo "proteger los intereses y recursos nacionales de Irán". Se identificó al petrolero como el Talara y se dijo que transportaba 30,000 toneladas de productos petroquímicos.

La captura del buque se produjo el viernes. Teherán ha aumentado sus advertencias sobre posibles contraataques tras librar una guerra de 12 días contra Israel en junio, durante la cual Estados Unidos atacó sitios nucleares en la República Islámica.

De acuerdo con las informaciones, la embarcación se dirigió a Singapur cuando fue interceptada por las fuerzas iraníes. La empresa de seguridad privada Ambrey señaló que en la operación participaron tres barcos más pequeños.

Un dron MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos había estado sobrevolando la zona donde se encontraba el Talara durante horas el viernes observando la incautación, según mostraron los datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército de Reino Unido, reconoció por separado el incidente y apuntó que una posible “actividad estatal” obligaba al Talara a virar hacia aguas territoriales iraníes.

Columbia Shipmanagement, con sede en Chipre, indicó más tarde en un comunicado que había “perdido el contacto” con el petrolero, que transportaba gasóleo con alto contenido de azufre. La empresa no hizo públicos más detalles el sábado.

Irán ha sido culpable de una serie de ataques a embarcaciones con minas lapa que causaron daños en petroleros en 2019, así como de una letal operación con drones contra un petrolero vinculado a Israel en el que fallaron dos europeos de su tripulación en 2021. Esos incidentes comenzaron después de que, en su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Teherán y las potencias mundiales.

La República Islámica tomó dos petroleros griegos en 2022 y los retuvo hasta noviembre de ese año. Además, en abril de 2024 capturó el carguero MSC Aries, con bandera de Portugal.

Los años de tensiones entre Irán y Occidente, junto con la situación en la Franja de Gaza, derivaron en una guerra a gran escala de 12 días en junio.

Irán lleva mucho tiempo amenazando con cerrar el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el petróleo que se vende en el mundo. La Armada de Estados Unidos patrulla desde hace años las aguas en Oriente Medio con su 5ª Flota, con base en Bahréin, para mantener las vías marítimas abiertas.

Comentarios