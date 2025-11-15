Cerrar X
AP_25318556082150_55eb63f03e
Internacional

Irán confirma incautación de un petrolero en el estrecho de Ormuz

Irán confirmó este sábado la incautación de un petrolero con bandera de las Islas Marshall cuando navegaba por el estrecho de Ormuz por infracciones

  • 15
  • Noviembre
    2025

Irán confirmó este sábado la incautación de un petrolero con bandera de las Islas Marshall cuando navegaba por el estrecho de Ormuz por infracciones, incluyendo el transporte de una carga ilegal, informó la prensa estatal.

El informe de la agencia noticiosa oficial, Irna, incluyó un comunicado de la Guardia Revolucionaria que indicaba que el petrolero fue llevado a aguas iraníes. No se ofrecieron más detalles acerca del "cargamento ilegal", la tripulación ni el lugar al que se dirige ahora el mercantil.

La incautación se produjo tras una orden judicial, afirmó la nota, que indicaba que la operación tenía como objetivo "proteger los intereses y recursos nacionales de Irán". Se identificó al petrolero como el Talara y se dijo que transportaba 30,000 toneladas de productos petroquímicos.

La captura del buque se produjo el viernes. Teherán ha aumentado sus advertencias sobre posibles contraataques tras librar una guerra de 12 días contra Israel en junio, durante la cual Estados Unidos atacó sitios nucleares en la República Islámica.

De acuerdo con las informaciones, la embarcación se dirigió a Singapur cuando fue interceptada por las fuerzas iraníes. La empresa de seguridad privada Ambrey señaló que en la operación participaron tres barcos más pequeños.

Un dron MQ-4C Triton de la Armada de Estados Unidos había estado sobrevolando la zona donde se encontraba el Talara durante horas el viernes observando la incautación, según mostraron los datos de seguimiento de vuelos analizados por The Associated Press.

La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército de Reino Unido, reconoció por separado el incidente y apuntó que una posible “actividad estatal” obligaba al Talara a virar hacia aguas territoriales iraníes.

Columbia Shipmanagement, con sede en Chipre, indicó más tarde en un comunicado que había “perdido el contacto” con el petrolero, que transportaba gasóleo con alto contenido de azufre. La empresa no hizo públicos más detalles el sábado.

Irán ha sido culpable de una serie de ataques a embarcaciones con minas lapa que causaron daños en petroleros en 2019, así como de una letal operación con drones contra un petrolero vinculado a Israel en el que fallaron dos europeos de su tripulación en 2021. Esos incidentes comenzaron después de que, en su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear firmado en 2015 por Teherán y las potencias mundiales.

La República Islámica tomó dos petroleros griegos en 2022 y los retuvo hasta noviembre de ese año. Además, en abril de 2024 capturó el carguero MSC Aries, con bandera de Portugal.

Los años de tensiones entre Irán y Occidente, junto con la situación en la Franja de Gaza, derivaron en una guerra a gran escala de 12 días en junio.

Irán lleva mucho tiempo amenazando con cerrar el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa el 20% de todo el petróleo que se vende en el mundo. La Armada de Estados Unidos patrulla desde hace años las aguas en Oriente Medio con su 5ª Flota, con base en Bahréin, para mantener las vías marítimas abiertas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_11_15_T153709_638_8139a34a91
Putin y Netanyahu dialogan sobre Gaza y tensiones regionales
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T135433_322_301244e36c
Venezuela agradece a Irán apoyo ante tensión con EUA
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T091602_258_cfc152d3d9
DEA coopera en decomiso de casi 14 toneladas de cocaína en Panamá
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_16_at_12_20_00_AM_44bded5b17
México y Canadá buscan boleto a clasificatorios de la BJKC 2026
Whats_App_Image_2025_11_15_at_10_19_34_PM_dfc9a13b29
Rebecca Munk derrota en partido maratónico a Cadence Brace
Whats_App_Image_2025_11_15_at_9_52_28_PM_a9cafe756b
Selección Mexicana deja derrama millonaria en Torreón
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×