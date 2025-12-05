Irán lanza masivo ataque con misiles en el Mar de Omán

Irán lanzó una amplia batería de misiles hacia el Mar de Omán y las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, informó este viernes la televisión estatal iraní.

De acuerdo con el reporte, la Guardia Revolucionaria ejecutó los disparos “desde puntos estratégicos del territorio iraní”, impactando “con precisión” objetivos en ambos cuerpos de agua.

Misiles de hasta 2,000 km de alcance

El ejercicio incluyó el uso de misiles crucero Qadr-110, Qadr-380 y Ghadir, todos con un alcance que puede llegar a 2,000 kilómetros.

La televisora estatal añadió que también fue lanzado un misil balístico identificado como 303, aunque sin ofrecer detalles técnicos adicionales.

Las imágenes transmitidas mostraron los despegues y el impacto directo en los blancos establecidos.

Cabe señalar que este es el segundo ejercicio naval iraní desde la guerra con Israel en junio, que dejó casi 1,100 fallecidos en territorio iraní, entre ellos comandantes militares y científicos nucleares, y 28 muertos en Israel producto de los ataques con misiles lanzados por Teherán.

Desde entonces, el gobierno iraní ha reiterado que se encuentra preparado para “enfrentar cualquier agresión futura”. En agosto ya había realizado un primer simulacro militar en la misma zona marítima.

Control militar del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria tiene bajo su responsabilidad las operaciones estratégicas en el Golfo Pérsico y en la boca del Estrecho de Ormuz, paso por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo.

Por su parte, la marina nacional de Irán opera en el Mar de Omán y zonas más lejanas.

Comentarios