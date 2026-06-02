Internacional Irán pausa conversaciones con negociadores de EUA, según medios Por: Diana Valeria Leyva 02 Junio2026 Irán dejó de comunicarse con los mediadores sobre la posibilidad de prorrogar un alto al fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel, Comentarios Compartir en: Notas Relacionadas Detienen a iraní por vender tecnología a programa nuclear de Irán Ataque al aeropuerto de Kuwait es atribuido a Irán, según EUA Incendio de hotel deja 21 muertos y 26 heridos en Nueva Delhi Últimas Noticias Mantiene el silencio director de secundaria acusado de mal manejo Respalda AMLO a Sheinbaum y acusa presión de EUA Se daña material electoral en siniestro en Saltillo Más Vistas Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador