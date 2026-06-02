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iran_deja_de_hablar_con_mediadores_1e23803085
Internacional

Irán pausa conversaciones con negociadores de EUA, según medios

  • 02
  • Junio
    2026

Irán dejó de comunicarse con los mediadores sobre la posibilidad de prorrogar un alto al fuego en la guerra con Estados Unidos e Israel, 


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