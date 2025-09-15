Cerrar X
Internacional

Irán pide unidad árabe-islámica tras ataque israelí en Qatar

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, llamó a la unidad de los países árabes e islámicos tras el ataque israelí en Qatar contra negociadores de Hamás

  • 15
  • Septiembre
    2025

Durante la cumbre extraordinaria árabe-islámica celebrada en Doha, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, exhortó a los países de la región a unirse frente a la agresión israelí.

El mandatario calificó como “acto terrorista” el ataque aéreo que mató a cinco negociadores palestinos y a un policía catarí la semana pasada en suelo catarí.

“Ningún país está a salvo”

Pezeshkian advirtió que la agresión demuestra que ningún país árabe o musulmán está fuera del alcance de Israel, al recordar también los recientes ataques contra Irán y otros Estados de la región.

Señaló que la acción israelí tuvo como propósito desbaratar los esfuerzos diplomáticos para detener la guerra en Gaza.

Críticas a la impunidad de Israel

El presidente iraní acusó a las potencias occidentales de haber otorgado a Israel una impunidad histórica, que ha permitido acciones de este tipo durante décadas.

A su juicio, el ataque no reflejó fuerza, sino “desesperación e impotencia” de un gobierno que busca imponer su poder mediante la violencia.

Cumbre con más de 50 países

La reunión en Doha, convocada por Catar, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), reunió a más de 50 líderes y altos funcionarios, entre ellos el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, también acusó a Israel de negarse sistemáticamente a alcanzar la paz y de recurrir a la imposición de su poder sobre los pueblos árabes vecinos.


