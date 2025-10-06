Irán teme veto de EUA a su selección rumbo al Mundial 2026

El gobierno de Irán manifestó este lunes su preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos no emita visas a los futbolistas de su selección nacional para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, pidió a Washington que no utilice el torneo con fines políticos, y recordó que como país anfitrión tiene “responsabilidades claras y específicas” con todas las delegaciones participantes.

“Esperamos que el gobierno de Estados Unidos se abstenga de politizar el ámbito deportivo”, declaró Baghaei durante una conferencia de prensa en Teherán.

Irán acusa a Washington de usar su papel de anfitrión con fines políticos

Baghaei aseguró que Teherán “ya ve con preocupación” un posible uso político del estatus de anfitrión por parte de Estados Unidos, tras varios antecedentes recientes de restricciones contra deportistas y diplomáticos iraníes.

“Queremos expresar nuestra preocupación desde este momento; preocupación por el uso indebido de la condición de anfitrión para fines políticos contra los atletas iraníes”, afirmó el vocero.

El funcionario recordó que, el mes pasado, el gobierno de Donald Trump impuso restricciones a diplomáticos iraníes que viajaron a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, impidiéndoles realizar compras en grandes almacenes como Costco o adquirir artículos de lujo sin autorización previa.

Antecedentes: veto a deportistas iraníes en otros eventos

Irán denunció además que Estados Unidos no concedió visas a su selección de polo, que debía participar en la Copa del Mundo de Polo 2025 en el estado de Virginia, a pesar de haber obtenido su clasificación al torneo.

Ante dicha situación, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que mantiene contacto con la FIFA y otras organizaciones deportivas internacionales para garantizar que los permisos sean emitidos “a tiempo y sin discriminación”.

Cabe señalar que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en junio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, reunirá por primera vez a 48 selecciones nacionales.

Por su parte, Irán advirtió que seguirá de cerca el proceso de visado de sus jugadores y cuerpo técnico para evitar que la política interfiera en la mayor fiesta del fútbol mundial.

Comentarios