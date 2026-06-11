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Internacional

Irán todavía no tiene una 'conclusión final' sobre alto al fuego

  • 11
  • Junio
    2026

El ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final".

 


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