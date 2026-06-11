Internacional Irán todavía no tiene una 'conclusión final' sobre alto al fuego Por: Diana Valeria Leyva 11 Junio2026 El ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna "conclusión final". Comentarios Compartir en: Notas Relacionadas Paraguay y EUA avanzan en acuerdos sobre energía nuclear Presidente de EUA nomina a James McDonald para fiscal de NY Pentágono: muerte de jefe del ‘Tren de Aragua’ es mensaje claro Últimas Noticias Bill Skarsgård sería el nuevo Joker para 'The Batman II' Capturan a hombre en Monterrey acusado de fraude vial en Saltillo Suecia afina detalles en Monterrey bajo la lluvia hacia su debut Más Vistas Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo