Israel aprueba proyecto de asentamiento que dividiría Cisjordania

Israel dio la aprobación final este miércoles para un controvertido proyecto de asentamiento en la ocupada Cisjordania que efectivamente dividiría el territorio en dos, y que los palestinos y grupos de derechos humanos dicen que podría destruir los planes para un futuro estado palestino.

El desarrollo del asentamiento en E1, un terreno abierto al este de Jerusalén, lleva más de dos décadas sobre la mesa, pero fue congelado debido a la presión de Estados Unidos durante gobiernos anteriores. La comunidad internacional considera abrumadoramente que la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania es ilegal y un obstáculo para la paz.

El ministro de Finanzas de extrema derecha Bezalel Smotrich, que antes era un combativo líder colono, presentó la aprobación como una respuesta a los países occidentales que anunciaron sus planes de reconocer un Estado palestino en las últimas semanas.

“La realidad del Estado palestino se está borrando de la mesa no con eslóganes, sino con acciones”, dijo el miércoles. “Cada asentamiento, cada barrio, cada unidad de vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechaza la idea de un Estado palestino junto a Israel y ha prometido mantener un control indefinido sobre la ocupada Cisjordania, la anexionada Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza devastada por la guerra, territorios que Israel capturó en la guerra de 1967 y que los palestinos reclaman para su estado.

Los planes de Israel para expandir los asentamientos son parte de una realidad cada vez más difícil para los palestinos en la ocupada Cisjordania mientras la atención mundial se centra en la guerra en Gaza. Ha habido aumentos marcados en los ataques de colonos a palestinos, desalojos de pueblos palestinos, operaciones militares israelíes y puestos de control que asfixian la libertad de movimiento, así como varios ataques palestinos a israelíes.

Más de 700,000 colonos israelíes ahora viven en la ocupada Cisjordania y Jerusalén Oriental.

La ubicación de E1 es significativa porque es uno de los últimos enlaces geográficos entre las principales ciudades de Cisjordania, Ramala, en el norte, y Belén, en el sur.

Las dos ciudades están a 22 kilómetros (14 millas) de distancia por aire, pero los palestinos que viajan entre ellas deben tomar un amplío desvío y pasar por varios controles de carretera, lo que añade horas al viaje. La esperanza para las negociaciones de estatus final para un Estado palestino era que la región eventualmente sirviera como un enlace directo entre las ciudades.

“El asentamiento en E1 no tiene otro propósito que sabotear una solución política”, dijo Paz Ahora, una organización que rastrea la expansión de asentamientos en Cisjordania. "Mientras que el consenso entre nuestros amigos en el mundo es esforzarse por la paz y una solución de dos estados, un gobierno que hace mucho tiempo perdió la confianza del pueblo está socavando el interés nacional, y todos estamos pagando el precio”.

Si el proceso avanza rápidamente, el trabajo de infraestructura podría comenzar en los próximos meses y la construcción de viviendas podría iniciar en aproximadamente un año. El plan incluye alrededor de 3,500 apartamentos que se unirían al asentamiento existente de Maale Adumim. Smotrich también celebró la aprobación, durante la misma reunión, de 350 viviendas para el asentamiento de Ashael, cerca de Hebrón.

El gobierno de Israel está dominado por políticos religiosos y ultranacionalistas, como Smotrich, con estrechos vínculos con el movimiento de asentamientos. El ministro de Finanzas ha recibido autoridad a nivel de gabinete sobre las políticas de asentamientos y prometió duplicar la población de colonos en Cisjordania.

