Israel autoriza ayuda humanitaria a Gaza, pero limitada: ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó este martes que recibió autorización por parte del Gobierno de Israel para permitir el ingreso de cerca de 100 camiones con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

Sin embargo, advirtió que la entrega y distribución sigue enfrentando obstáculos logísticos y restricciones en los cruces fronterizos.

De acuerdo con Jens Laerke, portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el lunes se concedió permiso a nueve camiones, pero sólo cinco lograron cruzar hacia Gaza. Los otros cuatro quedaron detenidos por razones logísticas, aún dentro del proceso de control israelí.

“La entrada tiene diversas fases, todas bajo supervisión israelí. Aunque cinco camiones pasaron, quedaron en una zona donde no se permitió su recogida para distribución. Esta mañana ya se autorizó ese movimiento”, explicó Laerke en rueda de prensa.

