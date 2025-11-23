Israel mata a alto mando de Hezbolá en ataque en Beirut

Israel afirmó este domingo haber abatido a Haitham Ali Tabatabai, señalado como “jefe de Estado Mayor” de Hezbollah y segundo al mando dentro del grupo, durante un ataque aéreo contra un edificio residencial en Beirut.

El bombardeo, ocurrido en la zona de Haret Hreik, bastión del movimiento chiita en los suburbios del sur de la capital libanesa, dejó cinco muertos y 28 heridos, según informó el Ministerio de Salud de Líbano.

La ofensiva aérea se inscribe en una escalada reciente de Israel en el sur y este de Líbano, donde acusa a Hezbollah de rearmarse y reactivar su infraestructura militar, violando el alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

Las autoridades libanesas, por su parte, señalan que es Israel quien incumple el acuerdo al continuar atacando su territorio y mantener la ocupación de cinco puntos estratégicos en la frontera.

El ataque de este domingo es el quinto registrado en el bastión de Hezbollah desde la tregua y ocurre a una semana de la visita programada del papa León XIV a Líbano.

Aunque el ejército israelí aseguró haber “eliminado” a Tabatabai, el grupo islamista confirmó que un alto mando fue blanco del bombardeo, sin precisar su identidad ni si falleció.

Mahmud Qomati, responsable de Hezbollah, calificó la ofensiva como un cruce de una “nueva línea roja”, mientras equipos de emergencia trabajaban entre los restos del edificio de nueve plantas cuyos pisos tercero y cuarto fueron destruidos.

El presidente libanés Joseph Aoun llamó a la comunidad internacional a intervenir “de manera seria y contundente” para detener los ataques israelíes.

En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu defendió la operación y aseguró que Israel hará “todo lo necesario” para impedir el fortalecimiento tanto de Hezbollah en Líbano como de Hamas en Gaza.

“Continuamos golpeando el terrorismo en varios frentes”, declaró Netanyahu, insistiendo en que las acciones buscan mantener los términos del alto el fuego impidiendo que Hezbollah se reconstruya.

