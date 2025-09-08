Israel prohíbe la entrada a vicepresidenta española Yolanda Díaz

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anunció este lunes la prohibición de entrada al país a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, así como a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

La decisión se da como represalia a las nuevas medidas adoptadas por el presidente Pedro Sánchez contra Israel por su ofensiva militar en Gaza.

Saar acusó a España de mantener un “antisemitismo institucionalizado” y señaló que Díaz, líder del partido Sumar, “se está aprovechando de la debilidad política de Sánchez para arrastrarlo a implementar una visión antiisraelí y antisemita”.

El canciller israelí justificó la decisión por las declaraciones de Díaz y Rego, quienes han respaldado boicots contra productos israelíes y han calificado a Israel como “Estado genocida”.

El ministro añadió que se aplicará una política de “no contacto” con ambas ministras, al tiempo que denunció que Rego exigió a la Unión Europea romper vínculos con Israel y sancionar al Estado hebreo. También la acusó de haber apoyado protestas contra el equipo ciclista israelí durante la Vuelta Internacional.

“Se tomarán decisiones adicionales posteriormente, en consulta con el primer ministro Benjamín Netanyahu”, advirtió Saar, que además llevará a la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA) algunas de las declaraciones de miembros del Gobierno español para que sean evaluadas como “antisemitismo manifiesto”.

Por su parte, el presidente Sánchez anunció nuevas medidas inmediatas contra Israel, que incluyen consolidar jurídicamente el embargo de armas, prohibir la entrada en España de personas vinculadas con el “genocidio en Gaza” y reforzar la ayuda humanitaria.

Entre las disposiciones también se encuentran la prohibición de uso del espacio aéreo español por aeronaves que transporten material de defensa destinado a Israel, el veto al tránsito en puertos españoles de barcos con combustibles para las fuerzas armadas israelíes y la prohibición de importación de productos de asentamientos ilegales en Cisjordania y Gaza.

La tensión diplomática se intensifica en un contexto en el que relatores de la ONU y diversas organizaciones internacionales han calificado como genocidio la ofensiva israelí en Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 63,000 muertos, entre ellos más de 18,000 niños.

Comentarios