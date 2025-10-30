Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T094602_974_50ef32995c
Internacional

Israel recibe cuerpos de presuntos rehenes entregados por Hamás

Los cuerpos de las supuestas víctimas serán transferidos a Israel para ser recibidos con honores militares tras ser retenidos desde el mes de octubre de 2023

  • 30
  • Octubre
    2025

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el Ejército recibió los ataúdes de dos rehenes devueltos este jueves por Hamás.

De acuerdo con un comunicado, Israel recibió, a través de la Cruz Roja, dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza. 

Los cuerpos de las supuestas víctimas serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército.

- Nota en desarrollo -


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_guerra_fria_cf550fb824
¿Nueva Guerra Fría? EUA y Rusia compiten en otra carrera nuclear
AP_25304127797853_010cf85315
Muren dos por inundaciones en Nueva York durante tormenta
inter_guardia_nacional_fe0ba190a7
Trump ordena crear fuerzas de reacción rápida para disturbios
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
Whats_App_Image_2025_10_30_at_2_51_23_PM_457b020beb
GM detiene operaciones en Ramos Arizpe por bloqueos carreteros
Whats_App_Image_2025_10_30_at_3_05_31_PM_47430b6efd
IMSS realiza más de 2,000 cirugías de cataratas en Coahuila
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×