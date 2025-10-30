Israel recibe cuerpos de presuntos rehenes entregados por Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el Ejército recibió los ataúdes de dos rehenes devueltos este jueves por Hamás.

De acuerdo con un comunicado, Israel recibió, a través de la Cruz Roja, dos secuestrados fallecidos que fueron entregados al Ejército y las fuerzas del Shin Bet dentro de la Franja de Gaza.

Los cuerpos de las supuestas víctimas serán transferidos a Israel, donde serán recibidos con honores militares por el rabino jefe del Ejército.

- Nota en desarrollo -

