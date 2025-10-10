Cerrar X
Israel revela lista de prisioneros palestinos que serán liberados

Entre los nombres figura un alto cargo de la Yihad Islámica, así como un miembro de Hamás, quienes perpetraron ataques que dejaron a 14 personas sin vida

El ministerio de Justicia de Israel publicó la lista de los 250 prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua y serán liberados a cambio de los rehenes israelíes.

En la lista no se encuentran figuras prominentes como Marwan Barghouti, a quienes ven como sucesor del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás; o al ex secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Ahmed Saadat.

Sin embargo, entre los nombres resalta un miembro de Hamás que fue condenado a 11 cadenas perpetuas por planear un atentado con bomba en una estación de autobuses que acabó con la vida de ocho personas en 2004. Así como un alto cargo de la Yihad Islámica quien asesinó a seis israelíes e hirió a 55 en un atentado suicida ocurrido en 2006, en el centro de Israel.

Como parte del acuerdo de paz propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Israel liberará a 250 prisioneros y a 1,700 arrestados en Gaza que fueron retenidos desde el 7 de octubre del 2023.

Se espera que en las próximas 72 horas, los 48 rehenes deberían ser liberados, vivos o muertos, con la mediación del Comité de la Cruz Roja, que también se encargá de encontrar los restos mortales de los 28 que se estima están muertos. 


