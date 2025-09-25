Israel y Hamás 'cerca de alcanzar' acuerdo sobre Gaza: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Israel y Hamás están "cerca de alcanzar" un acuerdo de alto al fuego en Gaza,

"Creo que estamos cerca de concretar algún tipo de acuerdo", explicó Trump.

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense insistió en exigir a Hamás que libere de inmediato a todos los rehenes que mantiene retenidos en el enclave.

"Mucha gente está muriendo, pero queremos a los rehenes de vuelta. No los queremos de vuelta uno esta semana, otro en dos meses, tres más tarde. Como ha estado ocurriendo", dijo Trump.

También se refirió al "gran" encuentro que mantuvo con líderes de países árabes e islámicos en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para abordar un plan postconflicto para Gaza.

Desde los atentados perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, ambos bandos propusieron acuerdos de alto al fuego y de liberación de rehenes.

Hasta el momento, se contabilizan más de 65,200 personas fallecidas, incluidos 19,000 niños.

