Inicio / Internacional / Italia condena a 32 personas por derrumbe de puente en 2018

Una corte italiana condenó este jueves al exdirector general del principal operador de autopistas de Italia junto a 31 personas más por el derrumbe de un puente de la autopista de Génova que en 2018 acabó con la vida de 43 personas.

Decenas de familiares de las víctimas abarrotaron la sala del tribunal al tiempo que el juez presidente, Paolo Lepri, leía los veredictos contra 57 acusados, incluidos exdirectivos y funcionarios.