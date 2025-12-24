Jair Bolsonaro abandona reclusorio para tener cirugía

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro, fue retirado de manera temporal este miércoles del lugar de reclusión donde está cumpliendo una condena de 27 años por acciones de golpe de Estado para ser operado quirúrgicamente en Navidad para corregir dos hernias inguinales.

La autorización fue aprobada por el magistrado Alexandre de Moraes, mismo Juez instructor en la Corte Suprema del proceso por donde el ex presidente fue capturado.

Detalles de la cirugía

Jair abandonó el lugar donde permanece recluido desde el 22 de noviembre en la capital Brasilia, el ex mandatario fue escoltado de manera discreta por cuatro vehículos y algunos agentes motorizados por indicaciones del magistrado De Moraes.

El ex presidente ingresó por la parte trasera del hospital 'DF Star' donde será intervenido quirúrgicamente a las 9:00 de la mañana hora de Brasilia del próximo jueves.

Mediante información oficial divulgado por el Hospital, Bolsonaro superó los exámenes preoperatorios y los doctores dieron el visto bueno para aplicar la cirugía correspondiente.

Esta cirugía tendrá una duración de aproximadamente 4 horas, este procedimiento se llevará a cabo bajo anestesia general y mantendrá internado al ex mandatario entre cinco y siete días.

Protocolos de seguridad para el ex mandatario

Como medida de seguridad, el ex presidente será vigilado durante las 24 horas del día junto con dos agentes ubicados en la puerta de su habitación y otros elementos de la Policía Federal estarán dentro y fuera de las instalaciones para evitar un posible intento de fuga del hospital, además Bolsonaro solamente podrá estar acompañado de una persona mientras se realiza la operación, esa persona será su esposa Michelle Bolsonaro.

De la misma manera, el ex jefe de Estado no podrá usar dispositivos electrónicos como celulares o computadoras en su habitación, también se informó sobre cualquier visita adicional, tendrá que contar con autorización por parte del magistrado Alexandre de Moraes.

Desde hace vario tiempo, Bolsonaro ha sufrido constantes problemas de salud como vómitos, mareos y algunos trastornos mentales debido al intento de asesinato que sufrió en su campaña electoral de hace siete años.

¿Seguirá el linaje Bolsonaro en la presidencia?

Uno de los hijos del exmandatario, Carlos Bolsonaro, exconcejal de Río de Janeiro, acudió a las afueras del hospital con la intención de “transmitir buenas energías” a su padre.



“Para mí sería un gran regalo de Navidad poder ver a mi padre. Sé que quizá él no pueda verme”, declaró ante medios de comunicación minutos antes de la llegada del ex presidente al centro médico.



Por su parte, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado, anunció recientemente su intención de contender en las elecciones presidenciales de octubre de 2026, al afirmar que fue elegido por su padre como su sucesor político. En las próximas elecciones podría enfrentarse al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien ha manifestado su interés en buscar un cuarto mandato.



En el ámbito legislativo, el Congreso de Brasil, de mayoría conservadora, aprobó la semana pasada, una iniciativa que podría reducir en poco más de dos años el tiempo efectivo de prisión que enfrentaría Bolsonaro, el presidente Lula adelantó que vetará la propuesta; sin embargo, el Parlamento cuenta con la facultad de revertir dicho veto.

