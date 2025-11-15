Jamaica alerta de posibles casos de leptospirosis tras 'Melissa'

Las autoridades sanitarias de Jamaica emitieron una advertencia pública ante la aparición de casos sospechosos de leptospirosis en varias comunidades afectadas por las inundaciones que dejó el huracán Melissa hace tres semanas.

La directora médica del Ministerio de Salud, Jacquiline Bisasor McKenzie, explicó que el agua estancada generada por el desastre meteorológico crea condiciones ideales para la propagación de la bacteria.

Aunque confirmó la existencia de casos sospechosos, no precisó cuántos se han detectado.

“Tenemos casos sospechosos y esto tiende a aumentar porque aún hay mucha agua en el suelo, y las heces y la orina de animales contaminan el agua”, indicó la funcionaria.

La leptospirosis puede provocar afectaciones graves en los riñones y el hígado, así como meningitis, problemas respiratorios y hemorragias.

Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar muscular, ojos enrojecidos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ictericia, sarpullido y tos.

Bisasor McKenzie instó a la población a extremar precauciones, especialmente al caminar por zonas inundadas, recomendando el uso de protección en los pies y evitar el contacto con agua sucia, en particular si se tienen heridas abiertas.

También pidió vigilar la correcta disposición de desechos.

“La prevención es la clave, porque la leptospirosis puede volverse una enfermedad severa en muy poco tiempo y llegar a ser mortal”, advirtió.

