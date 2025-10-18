JD Vance viajará a Israel para impulsar acuerdo de paz en Gaza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará a Israel el próximo lunes para promover la implementación de la segunda fase del frágil acuerdo de paz negociado por la administración Trump, que puso fin a la guerra en Gaza.

Vance estará acompañado por Steve Witkoff, enviado especial de Trump y uno de los principales negociadores del plan de paz de 20 puntos. Se espera que ambos se reúnan con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, según fuentes cercanas a la visita.

La decisión de que Vance encabece la delegación fue comunicada el viernes por la noche a la oficina del primer ministro israelí. Funcionarios israelíes consideran que esta medida demuestra la intención de Washington de acelerar la implementación completa del acuerdo.

Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, también participarán en las reuniones de esta semana en Israel para continuar con el seguimiento del plan.

El viaje ocurre en medio de crecientes preocupaciones por el resurgimiento del control de Hamás en Gaza. El grupo militante ha realizado ejecuciones públicas y aún retiene a rehenes, pese a compromisos previos. Hasta ahora, ha entregado nueve de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos, después de que Israel amenazara con reducir la entrada de ayuda humanitaria.

El jueves, Trump habló con Netanyahu sobre la negativa de Hamás a devolver más cuerpos. Según un alto funcionario israelí, Netanyahu pidió a Estados Unidos y a otros mediadores presionar al grupo para que libere los restos restantes, que calcula entre siete y diez.

La Casa Blanca reiteró que el esfuerzo por recuperar los cuerpos no debe retrasar las siguientes fases del acuerdo de paz.

Comentarios