Joven decide someterse a la eutanasia debido a una depresión

De acuerdo con información del New York Post, una mujer de 28 años, de origen holandés, busca poner fin a su vida de forma legal, esto a pesar de no tener ningún problema de salud físico.

La razón de la decisión es debido a su lucha contra una depresión paralizante, el autismo y el trastorno de límite de la personalidad.

Se prevé que la joven Zoraya ter Beek, quien vive en un poblado pequeño de los Países Bajos cercano sea sacrificada el próximo mes de mayo.

La joven asegura que tomó esta decisión luego de que sus médicos le dijeron que no hay nada que pudieran hacer por ella y que “nunca mejorará”, informó Free Press.

''Veo la eutanasia como una especie de opción aceptable puesta sobre la mesa por los médicos y los psiquiatras, cuando antes era el último recurso”, dijo Stef Groenewoud, especialista en ética de la atención sanitaria de la Universidad Teológica de Kampen, en los Países Bajos.

Ter Beek pidió que se le aplique la eutanasia en el sofá de su sala de estar sin música, para posteriormente ser incinerada.

Para terminar con su vida, un médico le brindará un sedante, seguido de un medicamento que detendrá su corazón.

“La doctora realmente se toma su tiempo. No es que entren y digan: ‘¡Acuéstate, por favor!’ La mayoría de las veces es primero una taza de café para calmar los nervios y crear una atmósfera suave”, indicó.

Luego me pregunta si estoy listo. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy seguro, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje. O, en mi caso, una buena siesta, porque odio que la gente diga: “Buen viaje”. No voy a ninguna parte”.

Ter Beek no tendrá un funeral, pues asegura que no tiene mucha familia, por otro lado, su novio será el responsable de esparcir sus cenizas en un lugar previamente acordado por ambos.

Como dato importante, Países Bajos se convirtió en 2001 en el primer país en legalizar el suicidio asistido.

Ella es sólo una más entre el creciente número de personas en Occidente que han decidido morir en lugar de seguir viviendo con un dolor que, a diferencia de una enfermedad terminal, podría tratarse.

