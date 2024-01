Joven denuncia ser despedido por tener dos trabajos

Mediante un video de TikTok, un joven ha levantado la voz para denunciar que fue despedido tras descubrirse que tenía dos empleos.

En el video el joven compartió sus experiencias y los tratos que le dieron después de que sus empleadores conociera su situación laboral.

El joven contó que los problemas comenzaron después de que se enteraran de que tenía dos trabajos y aseguro que a partir de ese momento experimentó un cambio en la actitud de sus superiores.

Detalló que fue despedido cuando se dirigía de un trabajo a otro y recibió una llamada, informándole de que ya no necesitarían su presencia ese día ni tampoco en el próximo turno del domingo.

Y la razón por lo cual lo despidieron fue una supuesta abundancia de personal.

''Me hecharo de mi trabajo, me dijeron que no les gustaba la gente con dos trabajos''.

''Esta mañana trabajaba de 11 a 4 de la tarde en el otro restaurante y a las 5 en este trabajo, pues cuando ya voy de camino me llaman y me dicen que hoy no tengo que trabajar. Les pregunté por qué y me dijeron que tenían mucha gente y que ya no me necesitaban y me dijeron que el domingo tampoco me iban a ocupar'', expresó el joven.

La denuncia del joven se volvió viral rápidamente, generando una ola de indignación entre los usuarios de las redes sociales.

