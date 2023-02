Joven graba video bajo los escombros tras sismo en Siria

Más de 55 mil heridos y 20 mil muertos han dejado los trágicos terremotos de Turquía y Siria, lo que ha llevado a muchos a empatizar y preguntarse ¿qué se sentirá estar en esta situación?

La respuesta nos la puede dar un joven sirio que se grabó bajo los escombros, en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El joven pide ayuda para ser rescatado mediante el video, mientras comenta que existen varias familias en su misma situación.

'No sé si moriré o viviré, no sé cómo describir los sentimientos de alguien que ha pasado por esto. Como pueden ver, estoy debajo de los escombros', expresa la victima tras el sismo.

Aunque el medio AI Jazeera difundió el video, las autoridades aún no han dado una respuesta a este caso, por lo que no se sabe si el joven ya fue rescatado de los escombros.

A Syrian boy has filmed himself trapped with others under rubble caused by Monday’s earthquakes ⤵️



🔴 LIVE updates: https://t.co/Y1JQ0iD6lg pic.twitter.com/m6eZKz2gn7