Joyas robadas del Louvre valen unos 88 millones de euros

El fiscal de París dijo este martes que las joyas de la corona robadas en un dramático robo en el Louvre el fin de semana tienen un valor estimado de 88 millones de euros (102 millones de dólares), pero que la estimación monetaria no incluye su valor histórico para Francia.

La fiscal Laure Beccuau, cuya oficina lidera la investigación, dijo que alrededor de 100 investigadores están involucrados en la búsqueda policial de los sospechosos y las gemas tras el robo del domingo al museo más visitado del mundo.

“Los malhechores que se llevaron estas gemas no ganarán 88 millones de euros si tienen la muy mala idea de desarmar estas joyas”, dijo en una entrevista con la emisora ​​RTL. “Quizás podamos esperar que piensen en esto y no destruyan estas joyas sin ton ni son”.

También el martes, la ministra de Cultura de Francia afirmó que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante el robo.

Han surgido preguntas sobre la seguridad del Louvre —y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado— después de que los ladrones subieron con ayuda de una canasta y un brazo mecánico, forzaron una ventana del museo, rompieron vitrinas y huyeron con las joyas napoleónicas el domingo por la mañana.

“La seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho”, afirmó la ministra, Rachida Dati, a los legisladores en la Asamblea Nacional. “La seguridad del museo del Louvre funcionó”.

Dati agregó que inició una investigación administrativa que se suma a una investigación policial para asegurar total transparencia sobre lo ocurrido. No se ofrecieron detalles sobre cómo los ladrones lograron llevar a cabo su robo dado que las cámaras estaban funcionando.

Pero lo descrito como un golpe doloroso para la nación.

El robo fue “una herida para todos nosotros”, expresó. "¿Por qué? Porque el Louvre es mucho más que el museo más grande del mundo. Es una vitrina donde mostramos nuestra cultura francesa y nuestro patrimonio compartido".

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó el lunes que la alarma del museo se activó cuando se forzó la ventana de la Galería Apolo.

La policía llegó al lugar dos o tres minutos después de ser convocada por una persona que presenció el suceso, comentó Núñez en la televisión LCI.

El robo, según las autoridades, duró menos de ocho minutos en total, incluyendo menos de cuatro minutos dentro del Louvre.

Nuñez no reveló detalles sobre las cámaras de videovigilancia que podrían haber filmado a los ladrones alrededor y dentro del museo, a la espera de una investigación policial. “Hay cámaras por todo el Louvre”, señaló.

El robo del domingo se centró en la dorada Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya había concluido.

Ocho objetos fueron sustraídos, según los funcionarios: una diadema de zafiro, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto de la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; y la diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de lazo de corsage, un valioso conjunto imperial del siglo XIX.

