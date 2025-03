La opinión del papa Francisco sobre la renuncia ha cambiado

“Lo hice en caso de que tenga algún problema de salud que me impida ejercer mi ministerio y no esté completamente consciente para renunciar”, dijo, según los comentarios a puerta cerrada reportados por la revista jesuita La Civiltà Cattolica.

“Sin embargo, esto no significa que los papas que renuncian deban convertirse, digamos, en una ‘moda’, o en algo normal. Benedicto tuvo el coraje de hacerlo porque no se sentía capaz de continuar debido a su salud. Yo, por el momento, no tengo eso en mi agenda. Creo que el ministerio del papa es ad vitam (para toda la vida). No veo razón por la cual no deba ser así. El ministerio de los grandes patriarcas es siempre para toda la vida. Y la tradición histórica es importante”.

“Si, por otro lado, escuchamos bien los rumores, ¡entonces deberíamos cambiar de papa cada seis meses!”.