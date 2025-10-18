La protesta ‘No Kings’ se apodera de las calles de EUA

La voz de protesta contra la administración Trump se hizo sentir nuevamente este sábado bajo la contundente consigna 'No Kings' (Sin Reyes), en una jornada que congregó a multitudes en Estados Unidos y partes de Europa.

Las protestas fueron planificadas a lo largo y ancho del país y en ciudades europeas para manifestar el rechazo a lo que los participantes consideran las tendencias autocráticas y las acciones antidemocráticas del Presidente Donald Trump.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "Las reinas dicen no a los reyes" y "¡Protestamos porque amamos a Estados Unidos y queremos recuperarlo!", reivindicando el carácter democrático de los valores fundacionales de la nación.

Según se afirma en su sitio web, el movimiento "No Kings", que agrupa a unas 300 organizaciones, sostiene que "El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad".

Las manifestaciones han puesto en el foco en diversos temas de la agenda de Trump, incluyendo las redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en ciudades, las amenazas percibidas a la democracia, la oposición a los multimillonarios y los recortes a programas federales, en especial a la atención médica.

Ciudades clave como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington, entre otras, fueron epicentros de las concentraciones, sumándose también ciudades en Europa.

Este movimiento, que denuncia el carácter que tachan de "autoritario y expansivo" del gobierno liderado por el republicano, celebra su segunda gran movilización nacional después de su lanzamiento el pasado 14 de junio, fecha en la que, según los organizadores, reunió en las calles con cinco millones de estadounidenses.

En un contexto de tensión, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha emitido un recordatorio a la ciudadanía de que el derecho a expresarse libremente está garantizado por la Primera Enmienda y aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o ciudadanía.

