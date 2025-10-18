Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_18_at_2_15_55_PM_2232c02606
Internacional

La protesta ‘No Kings’ se apodera de las calles de EUA

Las manifestaciones han puesto en el foco en diversos temas de la agenda de Trump, incluyendo las redadas migratorias y el despliegue de tropas federales

  • 18
  • Octubre
    2025

La voz de protesta contra la administración Trump se hizo sentir nuevamente este sábado bajo la contundente consigna 'No Kings' (Sin Reyes), en una jornada que congregó a multitudes en Estados Unidos y partes de Europa.

Las protestas fueron planificadas a lo largo y ancho del país y en ciudades europeas para manifestar el rechazo a lo que los participantes consideran las tendencias autocráticas y las acciones antidemocráticas del Presidente Donald Trump.

Los manifestantes portaban pancartas con lemas como "Las reinas dicen no a los reyes" y "¡Protestamos porque amamos a Estados Unidos y queremos recuperarlo!", reivindicando el carácter democrático de los valores fundacionales de la nación.

Según se afirma en su sitio web, el movimiento "No Kings", que agrupa a unas 300 organizaciones, sostiene que "El Presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad".

Las manifestaciones han puesto en el foco en diversos temas de la agenda de Trump, incluyendo las redadas migratorias y el despliegue de tropas federales en ciudades, las amenazas percibidas a la democracia, la oposición a los multimillonarios y los recortes a programas federales, en especial a la atención médica.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 2.15.55 PM.jpeg

Ciudades clave como Chicago, Nueva York, Los Ángeles y Washington, entre otras, fueron epicentros de las concentraciones, sumándose también ciudades en Europa.

Este movimiento, que denuncia el carácter que tachan de "autoritario y expansivo" del gobierno liderado por el republicano, celebra su segunda gran movilización nacional después de su lanzamiento el pasado 14 de junio, fecha en la que, según los organizadores, reunió en las calles con cinco millones de estadounidenses.

En un contexto de tensión, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha emitido un recordatorio a la ciudadanía de que el derecho a expresarse libremente está garantizado por la Primera Enmienda y aplica a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio o ciudadanía.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T135103_347_d269fefeae
JD Vance viajará a Israel para impulsar acuerdo de paz en Gaza
G3_ZT_8_GJWIA_En_JBF_a39deba04a
Detienen a policía acusado de matar a manifestante en Lima
SBR_11d50ad5b0
Centenares de estadounidenses protestan contra Trump en Lisboa
publicidad

Últimas Noticias

Netanyahu_131f9b313a
Afirma Netanyahu que aspira a otro mandato presidencial
a74952fb67f20476ee4f5674d6b236f0ccd1ef51w_6cab46d4f8
México alerta por fuertes lluvias en cinco estados
Whats_App_Image_2025_10_18_at_9_29_20_PM_1da4fbe51c
Realiza PC Nuevo León quinto día de apoyo aéreo en Veracruz
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T130905_515_265354a704
Rompe PAN con alianzas partidistas; termina la era del PRIAN
publicidad
×