Internacional

Lanza Argentina moneda del Mundial 2026 con homenaje a Maradona

El Banco Central argentino presentó una pieza conmemorativa en honor al 'Gol del Siglo' de Diego Maradona, valuada en $235 mil pesos

El Banco Central de la República Argentina anunció una moneda conmemorativa rumbo al Mundial 2026, inspirada en uno de los momentos más memorables del fútbol mundial, el “Gol del Siglo” de Diego Armando Maradona.

La pieza, pensada como un objeto de colección, rinde homenaje al tanto que el astro argentino marcó ante Inglaterra en México 1986 y ha captado de inmediato la atención de los fanáticos de la numismática y del fútbol.

Una joya exclusiva de $235 mil pesos argentinos

El Banco Central fijó el valor de la moneda en $235 mil pesos argentinos, equivalentes a unos $2,950 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Solo se acuñaron 2,500 ejemplares, lo que la convierte en una pieza exclusiva cuyo precio podría aumentar en el mercado de coleccionistas.

Asimismo, se anunció una versión en oro destinada al mercado internacional, cuyo costo podría superar los $30 mil pesos mexicanos, según estimaciones iniciales.

La moneda está elaborada en plata 925, tiene un peso de 27 gramos, un diámetro de 40 milímetros y un valor facial de 10 pesos argentinos.

En su anverso se observa una pelota de fútbol atravesando el centro, rodeada por la leyenda “Copa Mundial 2026”.

El diseño incluye además el recorrido que Maradona hizo con el balón antes de anotar el legendario gol ante Inglaterra, un detalle que le da un fuerte valor simbólico y nostálgico.

Por ahora, el único punto de venta es la sede del Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires, sin embargo la institución no ha confirmado si habrá distribución internacional o venta en línea.


