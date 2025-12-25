Lanza Donald Trump, ataque contra ISIS en Nigeria

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció este jueves a través de su red social Truth Social que ordenó un ataque mortal contra terroristas del grupo ISIS en Nigeria, por las masacres a cristianos que han generado en los últimos meses.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra terroristas de ISIS en el noroeste de Nigeria, quienes han estado atacando y matando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, en niveles que no se veían desde hace muchos años, incluso siglos”, escribió el presidente en Truth Social.

“Ya había advertido previamente a estos terroristas que, si no detenían la matanza de cristianos, habría consecuencias, y esta noche las hubo”, continuó. “El Departamento de Defensa ejecutó varios ataques precisos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”. “Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que el terrorismo islamista radical prospere. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y ¡Feliz Navidad para todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúan con la matanza de cristianos!”, concluyó el presidente.

Trump ha repetido constantemente en los últimos meses que los cristianos en Nigeria sufren una persecución y exterminio por parte de los islamistas extremos, por lo que en noviembre dio la orden a su secretario de Defensa, Pete Hegseth para “prepararse para una posible acción” y advirtiendo que EUA intervendría en Nigeria para proteger a la población cristiana del país más poblado de África. “Les llegará el infierno” dijo en su momento el presidente a los grupos extremistas.

En la víspera de Navidad, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, compartió un “mensaje de buena voluntad navideña” en el que deseó Feliz Navidad a los cristianos de su país y del mundo, y pidió paz entre personas de diferentes creencias religiosas.

“Me comprometo a hacer todo lo posible para garantizar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a cristianos, musulmanes y a todos los nigerianos de la violencia”, escribió Tinubu en X.

