Lanza EUA nuevo ataque contra presunta ‘narcolancha’ en el Caribe

Un ataque militar estadounidense contra una presunta embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Caribe dejó la muerte de tres personas este sábado, informó el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth.

Hegseth publicó en su cuenta de X que la embarcación “era conocida por nuestra inteligencia por estar involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos” y afirmó que a bordo había “tres hombres narcoterroristas” que fueron abatidos durante la operación.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

El funcionario agregó que estas personas, a quienes calificó de “narcoterroristas”, intentan “introducir drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses” y sostuvo que el Departamento de Defensa los tratará “exactamente igual que tratamos a Al-Qaeda”, prometiendo seguir localizándolos y eliminándolos.

Según las autoridades, el ataque se realizó en aguas internacionales del Caribe y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses implicadas en la acción.

