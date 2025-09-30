Lanzará EUA sitio web para comprar medicinas más baratas

La Casa Blanca confirmó que en los próximos días lanzará TrumpRx, un sitio web dirigido a consumidores estadounidenses para que puedan comprar medicamentos en efectivo a precios con descuento negociados por el gobierno federal.

Aunque aún no se sabe cuántos fármacos estarán disponibles, la iniciativa busca reducir el costo de acceso a medicinas, un tema que ha sido prioridad en la agenda del presidente Donald Trump.

Pfizer baja precios e invierte en EUA

El anuncio del portal coincidió con la noticia de que Pfizer reducirá el precio de varios de sus medicamentos en Estados Unidos, tras meses de presión directa de Trump a las farmacéuticas.

De acuerdo con la portavoz de la compañía, Amy Rose, la medida podría beneficiar a hasta 100 millones de pacientes y se acompañará de una inversión de $70 mil millones de dólares en nuevas plantas de producción en territorio estadounidense.

“Es una victoria para los pacientes, para el liderazgo estadounidense y para Pfizer, porque garantiza estabilidad y nos permite continuar desarrollando medicamentos innovadores”, señaló Rose.

Tarifa del 100% como presión

La decisión de Pfizer también responde a la advertencia lanzada la semana pasada por Trump: imponer un arancel del 100% a los medicamentos de marca cuyas compañías no instalen plantas de manufactura en Estados Unidos.

Gracias a los nuevos proyectos de inversión, Pfizer quedaría exenta de estas medidas, según adelantó el propio director ejecutivo de la farmacéutica, Albert Bourla.

Precios de “nación más favorecida”

Trump detalló en una carta enviada en julio que su objetivo es que las farmacéuticas ofrezcan precios de “nación más favorecida”, es decir, iguales o menores que los de países desarrollados.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró la medida: “Los demócratas hablaron durante décadas sobre bajar los precios de las medicinas, pero solo el presidente Trump está dando pasos reales para hacerlo”.

Con TrumpRx, la administración busca un cambio estructural en el acceso a medicinas, aunque expertos advierten que su efectividad dependerá de cuántos productos se incluyan y de si realmente beneficiará a quienes cuentan con seguros médicos como Medicare, Medicaid o privados.

