Lara Trump renuncia como copresidenta del RCN

Lara Trump dejará su puesto como copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC) mientras considera una serie de opciones potenciales con su suegro, el presidente electo Donald Trump, quien está preparado para regresar a la Casa Blanca.

Entre esas posibilidades está reemplazar al senador de Florida, Marco Rubio, a quien Trump ha propuesto como el próximo secretario de Estado. Si Rubio es confirmado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, elegirá quién ocupará el escaño por el resto del mandato de Rubio, que expira en 2026.

“Es algo que consideraría seriamente”, dijo Lara Trump a The Associated Press en una entrevista. “Si soy completamente transparente, no sé exactamente cómo sería eso. Y ciertamente quiero obtener toda la información posible si eso es algo real para mí. Pero sí, lo consideraría al 100%”.

Elegida como copresidenta del RNC en marzo, Lara Trump fue una figura clave en la reconquista de la Casa Blanca por parte de los republicanos y el control del Senado, mientras mantenían una estrecha mayoría en la Cámara de Representantes. Lo que haga a continuación podría dar forma a la política republicana, dado su elevado perfil político y sus vínculos con el presidente entrante.

La idea de colocar a un miembro de la familia Trump en el Senado ha sido elogiada en algunos círculos republicanos. Entre las personas que impulsan su reemplazo de Rubio está Maye Musk, madre del CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk.

“El Senado es un club de hombres mayores. Necesitamos desesperadamente a una mujer joven, inteligente y franca que revele sus secretos”, publicó Maye Musk en X. Lara Trump tiene 42 años.

Elon Musk, quien estuvo con Lara Trump en la noche de las elecciones en la propiedad de Trump en Mar-a-Lago, Florida, respondió a la publicación de su madre: “Lara Trump es realmente genial”.

Dirigido por el presidente Michael Whatley y Lara Trump, el RNC invirtió fuertemente en reclutar aproximadamente 230,000 voluntarios y un ejército de abogados para lo que llamó su esfuerzo de “integridad electoral”, cuatro años después que Donald Trump perdiera su candidatura a la reelección frente al demócrata Joe Biden, citando teorías falsas o no probadas sobre fraude electoral. Grupos externos como Turning Point Action y America PAC de Musk asumieron una mayor responsabilidad en la publicidad y los esfuerzos para movilizar votantes.

En tanto Whatley permanecerá como presidente del RNC, Lara Trump dijo que sentía que había logrado sus objetivos en el rol de copresidenta.

“Con esa gran victoria, siento que mi periodo ha terminado”, señaló. “Lo que tenía intención de hacer se ha hecho”.

Lara Trump elogió el nuevo emprendimiento de Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, o DOGE, una fuerza de tarea no gubernamental dirigida por Musk y el empresario Vivek Ramaswamy. Han sido seleccionados para despedir a trabajadores federales, cortar programas y reducir regulaciones federales como parte de la agenda “Salvar a Estados Unidos” de Trump para su segundo mandato.

“Realmente no creo que hayamos visto un movimiento como este en nuestro gobierno federal desde la fundación de nuestro país en muchos aspectos”, dijo Lara Trump. “Y creo que si tienen éxito en lo que planean hacer, va a ser transformador para Estados Unidos de una manera grandiosa”.

