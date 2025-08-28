León XIV pide a políticos católicos valentía en decisiones

Este jueves, 28 de agosto de 2025, el papa León XIV instó a los políticos católicos a mostrar valentía frente a “las presiones, las órdenes de partido y las colonizaciones ideológicas” durante una audiencia con personalidades francesas.

En un discurso pronunciado en francés, el pontífice destacó las dificultades de actuar con coherencia cristiana en países como Francia, donde un “laicismo a veces malinterpretado” marginaliza a Cristo y su Iglesia.

“Soy muy consciente de que el compromiso abiertamente cristiano de un funcionario público no es fácil, sobre todo en ciertas sociedades occidentales donde Cristo y su Iglesia son marginados, ignorados y a veces ridiculizados”, afirmó.

“Necesitan valentía: la valentía de decir a veces: ‘¡No, no puedo!’, cuando la verdad está en juego”.

El papa subrayó que la fe católica abarca todas las dimensiones de la vida, incluyendo la política, la economía, la familia, la educación y el respeto a la dignidad humana.

“El cristianismo no puede reducirse a una mera devoción privada, pues implica una forma de vivir en sociedad imbuida de amor a Dios y al prójimo”, añadió, destacando que en Cristo, el prójimo “ya no es un enemigo, sino un hermano”.

León XIV enfatizó que los líderes cristianos deben fortalecerse en la virtud de la Caridad y vivir su fe activamente, manteniendo una relación personal con Cristo.

“No hay separación en la personalidad de una figura pública: no está por un lado el político y por otro el cristiano. ¡Está el político que, bajo la mirada de Dios y su conciencia, vive sus compromisos cristianamente!”, afirmó.

Finalmente, exhortó a los políticos católicos a profundizar en la fe, estudiar la doctrina social de la Iglesia y aplicarla en la elaboración de leyes y en el ejercicio de sus funciones, para enfrentar los desafíos del mundo actual con un testimonio coherente.

Comentarios