Liberan a rehenes retenidos en una sinagoga de Texas

Libres y salvos están todos los rehenes que habían sido retenidos este sábado 15 de enero en la sinagoga Congregación Beth Israel de Texas, Estados Unidos, según informó el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un tuit en el que no ha aclarado detalles sobre la liberación de los secuestrados.

El canal de noticias CNN señaló por su parte que "se escuchó un fuerte estallido, seguido de una breve ráfaga de disparos desde la dirección de la sinagoga", según información de sus corresponsales en la zona del suceso.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe.