Liberen a los rehenes ahora, o se acabó: Trump amenaza a Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al grupo islamista Hamás a través de su cuenta en Truth Social, exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes y la devolución de los cuerpos de quienes fueron asesinados.

En su publicación, Trump hizo referencia al saludo hebreo "Shalom", que significa tanto "hola" como "adiós", sugiriendo que el grupo islamista tiene una última oportunidad para decidir su destino.

“Shalom Hamas” significa Hola y Adiós. Ustedes pueden elegir. Liberen a todos los rehenes ahora, no más tarde, y devuelvan inmediatamente todos los cadáveres de las personas que asesinaron, o se ACABÓ para ustedes.”

"'Shalom Hamas' means Hello and Goodbye - You can choose. Release all of the Hostages now, not later, and immediately return all of the dead bodies of the people you murdered, or it is OVER for you. Only sick and twisted people keep bodies, and you are sick and twisted! I am… pic.twitter.com/88EjVAyWAe