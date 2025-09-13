Cerrar X
AP_25255766704379_26509073af
Internacional

Líderes hispanos condenan al ICE por violencia en Chicago

En un comunicado emitido el sábado, las autoridades de inmigración dijeron que Giménez fue arrestado por estar en el país sin autorización

  • 13
  • Septiembre
    2025

Líderes latinos expresaron su consternación el sábado por las recientes operaciones de control migratorio en Chicago que provocaron un tiroteo fatal en una parada de tráfico, el arresto de un inmigrante en una barbería y un tenso enfrentamiento entre manifestantes y agentes en una instalación de inmigración.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a un hombre que intentó evadir el arresto el viernes al embestir con su automóvil a los agentes y arrastrar a uno de ellos, dijeron las autoridades. El hombre, Silverio Villegas González, fue declarado muerto en un hospital.

El mismo día, Willian Giménez fue detenido mientras conducía en el barrio de La Villita en Chicago y fue arrestado por agentes del ICE. Kevin Herrera, abogado de Giménez, dijo que, en su opinión, fue una represalia por su participación en una demanda contra líderes de Chicago, Home Depot y un policía fuera de servicio por sus acciones hacia los trabajadores inmigrantes.

Herrera afirmó que Giménez tiene un permiso de trabajo y está en proceso de solicitar asilo.

En un comunicado emitido el sábado, las autoridades de inmigración dijeron que Giménez fue arrestado por estar en el país sin autorización.

“Nadie está por encima de la ley. Giménez González es un extranjero ilegal con cargos por allanamiento criminal y antecedentes de no presentarse ante la corte, como cuando no se presentó en la corte de inmigración en abril del año pasado, después de lo cual un juez de inmigración ordenó su deportación del país”, se lee en el comunicado.

En una conferencia de prensa matutina fuera de una instalación del ICE en el suburbio de Broadview en Chicago, el representante demócrata Chuy García dijo que los incidentes son preocupantes.

AP25255766704379.jpg

“Estos incidentes nos hacen preguntarnos a todos si el ICE puede matar a uno de nuestros vecinos a plena luz del día... si pueden arrestar a alguien por unirse a una demanda o simplemente por ser latino, ¿qué les impide ir por cualquiera de nosotros?” expresó García.

En una protesta de 12 horas realizada el viernes fuera de la instalación se produjeron varios enfrentamientos entre los participantes y agentes que llevaban el rostro cubierto y usaban cascos y, más tarde, máscaras antigás. En la instalación se han producido manifestaciones periódicas en respuesta a las estrictas medidas de aplicación de la ley de inmigración.

La representante demócrata Delia Ramírez dijo que exigirá una investigación exhaustiva de la parada de tráfico que provocó la muerte de Villegas González e instó a la comunidad a mantenerse unida.

La campaña del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), denominada “Operación Midway Blitz”, apunta a las llamadas leyes de santuario del estado.

“Esta operación del ICE se dirigirá a los extranjeros ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles estadounidenses”, dijo el DHS en un comunicado.

El gobernador demócrata JB Pritzker ha sido uno de los opositores más enérgicos a las operaciones de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump en Chicago.

Los recientes incidentes también han generado temores en los vecindarios con alta población inmigrante sobre las celebraciones del Día de la Independencia de México el 16 de septiembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T133546_255_a763ff7b11
SRE condena muerte de mexicano a manos de ICE en Chicago
istockphoto_2210432919_612x612_c01c8024ec
Mexicano muere a manos de ICE en Chicago: SRE
AP_25253616933928_24b4636d01
Rizzo se retirará como Cachorro para convertirse en embajador
publicidad

Últimas Noticias

wrg_5b92129f69
Van 16 muertos tras accidente vehicular en Yucatán
EH_UNA_FOTO_2025_09_14_T153902_794_c041bf0bd8
Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton
srwj_173184dc8e
Dan prisión preventiva en Paraguay a Hernán Bermúdez
publicidad

Más Vistas

pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
salud_abuelita_cdmx_d702a368f9
Alicia Matías no murió, está grave: rectifica Salud CDMX
publicidad
×