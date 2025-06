Llama Musk 'abominación repugnante' a la ley fiscal de Trump

"El gran y hermoso proyecto de ley", bautizada así por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca extender los alivios fiscales del primer mandato del neoyorquino y añadir promesas de campaña como las exenciones fiscales a las propinas, a las horas extras.

Ante este proyecto fiscal, el magnate Elon Musk lo llamó "abominación repugnante", al presupuestario impulsado y criticó a los republicanos que lo votaron, acusándoles de haber cometido un "error".

En una segunda publicación, el ejecutivo de Tesla y SpaceX advirtió de que el proyecto "incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a $2,5 billones de dólares (!!!) y cargará a los ciudadanos de Estados Unidos con una deuda devastadoramente insostenible".

I’m sorry, but I just can’t stand it anymore.



This massive, outrageous, pork-filled Congressional spending bill is a disgusting abomination.



Shame on those who voted for it: you know you did wrong. You know it.