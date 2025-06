Llama ONU a la diplomacia en conflicto de Medio Oriente

Ante el uso de la fuerza militar de Estados Unidos hacia Irán ocurrido este sábado, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, expresó su alarma por el ataque contra instalaciones nucleares en Irán.

En un mensaje difundido en redes sociales, el líder de la organización calificó los ataques como una "escalada peligrosa en una región que ya se encuentra al límite, representando una amenaza directa a la paz y seguridad internacionales".

La preocupación del secretario se centra en el "creciente riesgo" de que este conflicto pueda descontrolarse rápidamente, lo que tendría "consecuencias catastróficas para los civiles, la región y el mundo entero".

I am gravely alarmed by the use of force by the United States against Iran today. This is a dangerous escalation in a region already on the edge – and a direct threat to international peace and security.



